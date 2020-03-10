Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону футбольные болельщики «Ростова» и ЦСКА устроили драку. Инцидент попал на камеры мобильных телефонов очевидцев, выложивших видео в социальных сетях.

«На [проспекте] Соколова устроили «замес» фанаты «Ростова» и ЦСКА. Кому-то крепко досталось», — подписал видео участник паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM не располагает официальным комментарием донской полиции по данному факту.

Напомним, «Ростов» обыграл ЦСКА на своём поле со счётом 3:2. В составе жёлто-синих отличились Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Павел Мамаев. В составе столичных гостей забили Арнор Сигурдссон и Максим Осипенко (автогол).