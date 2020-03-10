Ульяновск, 10 марта 2020, 11:26 — REGNUM В Ульяновской области устанавливают обстоятельства происшествия с участием рыбаков, сообщает региональное ГУ МЧС. Один из них погиб.
ЧП произошло 9 марта на Волге в Радищевском районе. По данным спасателей, на расстоянии 300 метров от берега около населённого пункта Паньшино провалились под лёд два рыбака.
По данным местных СМИ, одного рыбака удалось спасти, тело второго спасатели извлекли из воды вечером 9 марта.
Отметим, что в Ульяновской области продолжаются рейды по местам массового выхода людей на лед. По данным спасателей, на реке Свияга ледовое покрытие вскрылось, по всей реке наблюдаются промоины и многочисленные трещины. В ГУ МЧС напоминают, что под «воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает, но ещё более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, прудах, озерах, которое подтачивает его снизу».