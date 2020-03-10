Ульяновск, , 11:26 — REGNUM В Ульяновской области устанавливают обстоятельства происшествия с участием рыбаков, сообщает региональное ГУ МЧС. Один из них погиб.

ЧП произошло 9 марта на Волге в Радищевском районе. По данным спасателей, на расстоянии 300 метров от берега около населённого пункта Паньшино провалились под лёд два рыбака.

«К сожалению, есть пострадавшие. Причина происшествия устанавливается», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, одного рыбака удалось спасти, тело второго спасатели извлекли из воды вечером 9 марта.

Отметим, что в Ульяновской области продолжаются рейды по местам массового выхода людей на лед. По данным спасателей, на реке Свияга ледовое покрытие вскрылось, по всей реке наблюдаются промоины и многочисленные трещины. В ГУ МЧС напоминают, что под «воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает, но ещё более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, прудах, озерах, которое подтачивает его снизу».

«Внешне лед по-прежнему кажется прочным. Однако он стал рыхлым и слабым. Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу», — предупреждают спасатели.