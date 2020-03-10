Уфа, , 11:21 — REGNUM Две «умные» остановки сломали вандалы в Уфе. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, два случая вандализма произошли в праздничные дни в Калининском районе города.

На остановке в Максимовке на улице Сосновской вандалы разбили стекла, а по улице Первомайской, предположительно в результате наезда автомашины, на остановочном павильоне была выбита боковая стенка.

По словам чиновников, павильон на Первомайской уже демонтировали. Отмечается, что в Калининском районе Уфы установлено всего 36 «умных» остановок.

Чиновники напоминают, что за порчу городского имущества в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание.

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