Иваново, , 11:14 — REGNUM Пожар произошёл в торговом центре «Тополь» в Иваново утром 10 марта, на месте работают пожарные расчёты.

По предварительным данным, пожар в торгово-развлекательном центре «Тополь» на улице Лежневской произошёл около 10:30, сообщило Ivanovonews.

На месте пожара работают спасатели, эвакуируют сотрудников и посетителей ТЦ.

Отметим, по данным МЧС пожар вечером 7 марта произошёл на рынке на площади Революции в Кинешме. Пожар быстро ликвидировали. Обошлось без пострадавших.