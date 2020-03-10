Воронеж, , 11:03 — REGNUM Партию контрафактной спортивной одежды и обуви изъяли сотрудники полиции в Воронеже, ущерб правообладателю, по оценкам, составляет около 1,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Контрафакт полицейские обнаружили в магазине на территории Советского района. 55-летний воронежец продавал спортивную одежду и обувь. Всего из магазина полицейские изъяли около 200 единиц фальсифицированной продукции известных брендов.

«В результате незаконной деятельности подозреваемого правообладателям причинен ущерб на сумму более 1,4 млн рублей», — уточнили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», ему может грозить до четырёх лет лишения свободы.