Барнаул, , 11:02 — REGNUM Дорожная обстановка в Алтайском крае продолжает оставаться сложной. Как сообщает официальный сайт региона, из-за бурана закрыты 14 участков трасс.

В частности, перекрытыми остаются автодороги, ведущие из Бийска в Белокуриху, из Змеиногорска в Рубцовск, из Алейска в Чарышское, из Троицкого до Целинного. По данным регионального минтранса, днём 10 марта проезд для всех видов транспорта был открыт на трассах Шипуново — Краснощеково — Курья и Алейск — Буканское.

В регионе действует штормовое предупреждение, на дорогах задействовано более 500 единиц техники.

Напомним, штормовая погода была на Алтае и накануне, 9 марта. Сила ветра достигала 22 метров в секунду.

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