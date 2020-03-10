Благовещенск, , 11:05 — REGNUM В Приамурье обследовали 516 человек на наличие коронавирусной инфекции — заражённых не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре области.

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Всего за минувшую неделю, со 2 по 8 марта, в регионе зарегистрировано 3 322 случая ОРВИ и 7 случаев гриппа А и В.

В самолёте, прилетевшем из Вьетнама в Благовещенск, при проверки пассажиров выявлен ребёнок с признаками инфекционного заболевания. Взяты анализы на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, новый коронавирус остаётся активным в воздухе на протяжении 30 минут и способен перемещаться на расстояние до 4,5 метров.