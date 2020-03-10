Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону водитель сбил троих человек, один из которых скончался на месте ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 10 марта.

Авария произошла в 5:50 мск на улице Менжинского. Водитель ВАЗ 2114, по предварительным данным, сбил троих человек, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. Один мужчина из пострадавших скончался до приезда бригады скорой помощи. Двое мужчин, получившие травмы различной степени тяжести, госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия.