Астрахань, , 10:51 — REGNUM В Астраханской области четыре человека погибли в селе Оля Икрянинского района. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По предварительной версии, все они погибли от отравления угарным газом, накопившимся из-за того, что была закрыта заслонка газовой печи. Погибших 9 марта обнаружила местная жительница. В доме был её брат 1975 года рождения и три его знакомых, в том числе девушка 1992 года рождения.

После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.