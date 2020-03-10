Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Выборгском районе Санкт-Петербурга во время вечеринки у себя дома погиб молодой человек. Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.

Как сообщает издание «Фонтанка», несчастный случай произошёл накануне вечером в одном из домов на улице Есенина. Группа молодых людей собрались в квартире студента второго курса Санкт-Петербургского Политехнического университета.

Около двух часов ночи, когда молодые люди были изрядно пьяны, 19-летний хозяин достал из сейфа принадлежащий отцу травматический пистолет. Вскоре прозвучал роковой выстрел, по предварительным данным, ставший следствием нелепой бравады. Всё случившееся снималось на видео другим молодым человеком.

В результате ранения пострадавший скончался до прибытия на место скорой помощи. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что это не первый несчастный случай с оружием за прошедшие выходные в Петербурге. В ночь на 8 марта в квартире судьи в Колпино был застрелен 14-летний подросток. Он вместе с друзьями был в гостях у 15-летнего друга, который достал из папиного сейфа помповое ружье, оказавшееся заряженным. Выстрел в голову мальчика оказался смертельным. Стрелявший находится под домашним арестом, идет следствие.

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Кроме того, еще один случай произошёл в ночь на 9 марта в Ленинградской области. По предварительным данным, находясь в загородном доме в поселке Токсово, 17-летний подросток взял травматический пистолет из бардачка автомобиля своего 70-летнего деда и случайно выстрелил себе в голову. Состояние пострадавшего оценено медиками как тяжелое. По факту произошедшего проводится детальная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.