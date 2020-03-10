Кампала, , 10:41 — REGNUM Власти Уганды постановили, что 22 прибывших в страну иностранных гражданина, которые отказались от карантина по прибытии на бизнес-форум, должны вернуться в свои страны. Об этом передает ВВС Swahili.

Министр здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг заявила, что 22 путешественника прибыли из стран «первой категории» опасности, обстановка в которых сопряжена с высоким риском распространения вспышки коронавируса.

Министерство классифицировало Италию, Иран, Южную Корею, Францию, Китай, Германию и Испанию как страны «первой категории», граждане которых должны проходить карантин в течение 14 дней, даже если у них нет симптомов коронавируса.

По прибытии в международный аэропорт Энтеббе 22 пассажира были проинформированы о требованиях к самоизоляции. Однако, они отказались соблюдать правило и вместо этого решили вернуться домой.

Как отмечают репортеры, в настоящее время в Уганде проходит двухдневный бизнес-форум с участием делегатов из Европы. Ранее на своем веб-сайте организаторы форума разместили обновление по требуемым мерам безопасности с просьбой, чтобы те, кто планирует принять участие в мероприятии, следовали руководящим указаниям министерства здравоохранения.