Самара, , 10:37 — REGNUM Автомобиль «ВАЗ-21 150» опрокинулся, выехав в кювет на автодороге «Бичевная — Кузькино — Биринск» в Самарской области. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла рано утром 9 марта в Шигонском районе.

По предварительной информации, водитель 1988 года рождения, сидя за рулем автомашины «ВАЗ-21 150», ехал со стороны п. Биринск в сторону п. Кузькино. Во время движение он не выбрал скорость, которая бы обеспечивала безопасность движения. В результате его автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате дорожного происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован.

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