Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который после ссоры с бывшей женой умышленно наехал на неё автомобилем. Об этом происшествии сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в понедельник, 9 марта, около семи часов утра. Как сообщил полиции очевидец, неизвестный мужчина за рулём автомобиля сбил женщину у дома 29 по Перевозной набережной и с места ДТП скрылся.

Прибывшие на место полицейские установили, что наезд совершил 36-летний мужчина, который поссорился со своей бывшей 35-летней супругой. После ссоры он сел за руль своего автомобиля Kia Rio и сбил женщину.

Пострадавшая получила многочисленные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу. Спустя 40 минут после случившегося агрессивный мужчина вернулся к дому на набережной, где и был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — уточняют в пресс-службе Главка МВД России.