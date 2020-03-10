* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 10:11 — REGNUM Вооруженные силы Ирака ликвидировали 25 членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 10 марта сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, спецоперация проводилась в горном районе на севере Центрального Ирака, в ходе боев погибли двое американских военнослужащих, сопровождавших иракских военных.

Военно-воздушные силы Ирака поддерживали наступление пехоты, в результате были уничтожены десять тоннелей террористов, а также тренировочный лагерь.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако эти заявления не соответствовали действительности.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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