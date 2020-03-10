Соледар, ДНР, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 16 обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков, в ходе которых были выпущены 46 единиц боеприпасов, сообщили 10 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности четыре мины калибра 120 мм, 14 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Байрак, Зайцево, Крутая Балка, Жабичево, Спартак, Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка», — сказано в сообщении.

Повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов, огнестрельное ранение брюшной полости получил мирный житель посёлка Зайцево 1964 года рождения.

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