Соледар, ДНР, 10 марта 2020, 10:03 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 16 обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков, в ходе которых были выпущены 46 единиц боеприпасов, сообщили 10 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности четыре мины калибра 120 мм, 14 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов, огнестрельное ранение брюшной полости получил мирный житель посёлка Зайцево 1964 года рождения.
Читайте также: ВСУ обстреляли Зайцево: ранен житель республики — ДНР СЦКК