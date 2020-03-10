Яунде, , 10:05 — REGNUM Сепаратисты из англоязычного северо-западного региона Камеруна совершили нападение на деревню в западном франкоговорящем регионе, убив по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает информационное агентство AP.

Губернатор западного региона Камеруна Ава Фонка Августин сказал в интервью репортерам AP, что блокпост в селе Галим стал мишенью атаки боевиков, в результате которой погибли офицеры и гражданские лица.

По словам репортеров, сепаратисты из англоязычного региона Камеруна ведут боевые действия с 2017 года. Они намерены создать независимое англоязычное государство в окружении франкоговорящих стран. В ООН заявили, что в результате сепаратистского конфликта в Камеруне погибли более 3000 человек.

В ходе другого нападения, произошедшего на выходных, в англоязычном северо-западном городе Камеруна Баменда сепаратисты взорвали самодельное взрывное устройство, поклявшись сорвать мероприятия, посвященные Международному женскому дню. В результате взрыва никто не пострадал, однако инцидент вызвал всеобщую панику.

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