Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM В Екатеринбурге по факту падения на женщину и несовершеннолетних детей сосулек с крыши дома по улице Победы проводится доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По предварительной информации, пострадала женщина 1983 года рождения, и двое малолетних детей 2016 года рождения. Они были доставлены в больницу, но от госпитализации отказались. Степень тяжести вреда здоровью будет установлена судебно-медицинской экспертизой. А по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл на Уралмаше 9 марта в 17:00 по местному времени.

Читайте также: В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей

Отметим, что по данному факту проводится также прокурорская проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале после падения сосулек на женщину началась прокурорская проверка