Кунсан, Южная Корея, , 09:54 — REGNUM 10 марта в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение два балла произошло в 01:16:33 по местному времени в 85 км к юго-юго-западу от острова Очхон, территориально входящего в состав города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Не смотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Напомним, что предыдущее землетрясение в Южной Корее произошло 9 февраля в 18 км к западу-юго-западу от города Кёнджу провинции Кёнсан-Пукто.