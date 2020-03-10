Мадрид, , 09:49 — REGNUM Игра 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте испанского футбольного клуба «Севилья».

Матч пройдет 12 марта в Севилье. Сообщается, что это решение было одобрено Минздравом Испании.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене трёх игр чемпионата Италии по футболу в высшем дивизионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Исключительные меры по борьбе с эпидемией коронавируса приняты в Италии