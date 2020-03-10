Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», о случившемся 9 марта сообщил в полицию 39-летний отец ребенка, подвергшегося нападению извращенца.

«Около 17 часов неизвестный, находясь в примерочной кабине магазина Bershka, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки и скрылся», — отмечает источник.

По приметам, которые запомнила жертва, разыскивают высокого худощавого мужчину на вид чуть более 30 лет, на котором были бежевые джинсы с черным ремнем и кофта.

Изъяты записи камер видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.