Найроби, , 09:54 — REGNUM Хотя в Кении не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом, в стране произошло нападение на двух граждан Китая. Об этом передает ВВС Swahili.

В социальных сетях распространяется «шокирующий» видеоролик, демонстрирующий то, как толпа в бедном азиатском районе столицы страны, Найроби, издевается над мужчиной и женщиной азиатского происхождения, которые, как выяснилось позднее, оказались гражданами Китая.

На видео толпа выкрикивает: «Вы коронавирус, вы коронавирус». Мужчина отвечает: «У нас нет коронавируса, у нас нет коронавируса».

Как отмечают репортеры, из видео непонятно, чем закончился инцидент.