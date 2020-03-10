Владивосток, , 09:49 — REGNUM В соцсетях Приморья обсуждают видео, на котором запечатлена девушка, лежащая на проезжей части одной из дорог Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие случилось днём 10 марта на улице Юмашева. По словам очевидцев, блондинку выкинули из салона Mitsubishi Delica на ходу. Девушка лежала на дороге в неподвижном состоянии, прикрытая пледом.

Жива она или нет, не сообщается. Пользователи пишут, что девушку увезла скорая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Корсакове Сахалинской области автомобиль на пешеходном переходе сбил мальчика. Ребёнка увезли в больницу.