Хабаровск, , 09:47 — REGNUM Мощные циклоны с обильными снегопадами ожидают в Хабаровском крае, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении гидрометеослужбы региона.

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С 11 марта во власти снежного циклона окажется весь север Хабаровского края. А уже к выходным подойдёт второй снежный циклон. Практически всю оставшуюся неделю в регионе будет идти сильный снег, ветер усилится до 10 м/сек.

Спасатели заранее призывают граждан соблюдать осторожность на дорогах, отложить походы в лес и на рыбалку.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады с 11 марта ожидаются на Камчатке, на Сахалине и в Приморье.