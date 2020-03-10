Киров, Калужская область, , 12:14 — REGNUM В Калужской области незаконная рубка 265 деревьев была обнаружена по соседству с железной дорогой на перегоне Фаянсовая-Подписная. Об этом 10 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации калужской транспортной прокуратуры.

Незаконная рубка 265 деревьев была обнаружена по соседству с железной дорогой. Фото пресс-службы Калужской транспортной прокуратуры

Надзорное ведомство в ходе совместной проверки с куйбышевским лесничеством нашло на железнодорожном перегоне в радиусе 30 метров от путей порубочные остатки, отходы и строительный мусор. Материалы проверки были направлены в калужский линейный отдел МВД России на транспорте для решения вопроса об уголовном деле.

Начальнику Фаянсовской дистанции пути, которая является структурным подразделением филиала ОАО «РЖД» в Калужской области, внесено прокурорское представление.

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