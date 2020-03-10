Ужгород, Украина, , 09:40 — REGNUM На границе Украины с Венгрией сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали партию контрабандных сигарет, найденных в машине гражданина Гвинеи-Бисау, сообщила 9 марта пресс-служба ведомства.

По последним данным, мужчина прибыл на пункт пропуска «Тиса» и предъявил дипломатический паспорт. Его автомобиль направили на углублённый досмотр. В заднем бампере и сиденьях машины пограничники нашли около 1,5 тыс. пачек сигарет с украинскими акцизными марками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в машине почётного консула Латвийской республики на Украине Юрия Игнатко была найдена крупная партия контрабандных сигарет.

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