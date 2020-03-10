Воронеж, , 09:24 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения возбуждено по факту ДТП в Павловском районе Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Авария произошла около 23:30 8 марта в селе Воронцовка Павловского района. По версии следствия, 28-летний водитель, в состоянии опьянения управлявший ВАЗ-21 110, превысил скорость, не справился с управлением, вылетел на обочину и сбил семью из пяти человек. В результате восьмилетний ребёнок и 58-летняя женщина погибли на месте. Ещё три человека, в том числе ребёнок, получили травмы.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — уточнили в СУ СКР по региону.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже пьяный водитель сбил семью из пяти человек, есть погибшие