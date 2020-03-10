Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM В Екатеринбурге полиция разыскивает девочку 2006 года рождения, которая ушла из дома четыре дня назад и с тех пор её местонахождение неизвестно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

По данным правоохранительных органов, подросток ушла из дома по улице Ильича 6 марта в 10:00 по местному времени.

«Приметы разыскиваемой: среднее телосложение, рост 160 см, на щиколотке правой ноги — татуировка. На момент ухода была одета в темно-синюю куртку (парку), розовую шапку, черные джинсы, черные замшевые ботинки и черный рюкзак», — сообщили в полиции.

Напомним, что в Екатеринбурге также ищут 17-летнего юношу. Он ушёл из дома ещё 28 февраля, однако его родственники обратились в полицию только 5 марта.

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