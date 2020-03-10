Самара, , 09:18 — REGNUM Тело утонувшего рыбака подняли со дна реки в Самарской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, 7 марта мужчина 1971 года рождения отправился на рыбалку на реку Гуселка в селе Екатериновка Безенчукского района. В какой-то момент он перестал выходить на связь.

9 марта спасатели Новокуйбышевска обнаружили вещи пропавшего мужчины на берегу реки Гуселки. Они вызвали водолазов поисково-спасательной службы.

Рыбака обнаружили днем 9 марта в 30 метрах от берега на глубине семь метров.

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