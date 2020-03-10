Тюмень, 10 марта 2020, 09:18 — REGNUM В Тюмени утром в одном из помещений отдела полиции №8 обнаружено тело оперуполномоченного с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

«По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии», — сообщает пресс-служба тюменской полиции.