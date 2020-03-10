Тюмень, 10 марта 2020, 09:18 — REGNUM В Тюмени утром в одном из помещений отдела полиции №8 обнаружено тело оперуполномоченного с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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В Тюмени найдено тело полицейского с огнестрельным ранением
«По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии», — сообщает пресс-служба тюменской полиции.
Субъектами преступлений сотрудников правоохранительных органов являются должностные лица органов внутренних дел, службы по контролю за оборотом наркотических средств, службы судебных приставов, таможенной службы, иные лица, чья деятельность связана с охраной прав и законных интересов граждан, общества и государства. Преступления чаще всего связаны с их служебной деятельностью, совершаются с использованием служебных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности.
К таким преступлениям относятся к примеру, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, получение взятки, фальсификация доказательств и т.д. За совершение данных преступлений законом предусмотрено назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также лишение виновного лица специального звания.
К таким преступлениям относятся к примеру, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, получение взятки, фальсификация доказательств и т.д. За совершение данных преступлений законом предусмотрено назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также лишение виновного лица специального звания.