Борисоглебск, Воронежская область, , 09:12 — REGNUM Движение по низководному мосту через реку Хопёр между населёнными пунктами Губари и Макашевка Борисоглебского городского округа Воронежской области приостановлено 8 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Причиной подтопления моста в ведомстве назвали осадки и активное таяние снега в соседних Тамбовской и Саратовской областях, что привело к повышению уровня воды в реке Хопёр. Уровень воды превысил уровень полотна моста на 10 сантиметров.

Мост специально спроектирован для пропуска вод. На жизнеобеспечение жителей ситуация никак не повлияет — по мосту проходит дорога местного значения, основная дорога проходит по трассе Р-298. Также специалисты не прогнозируют подтопления населённых пунктов — расстояние до ближайших более двух километров.