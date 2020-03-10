10 марта 2020 | Время чтения 4 мин

В Краснодаре группа обманутых дольщиков осталась без компенсации ущерба из-за хищения техники, продажа которой должна была обеспечить им возмещение ущерба. Иными словами, дольщики были обмануты дважды.

Андрей Стрельцов, , 18:41 — REGNUM В Краснодаре группа обманутых дольщиков осталась без компенсации ущерба из-за хищения техники, продажа которой должна была обеспечить им возмещение ущерба. Иными словами, дольщики были обмануты дважды.

Бандит с большой дороги

19 автобетоносмесителей, принадлежащих ООО «Ивеко», присвоила группа лиц, в числе которых был известный общественный активист с богатым криминальным прошлым Роман Любименко.

Роман Любименко

Права на эти машины в 2018 году суд передал потерпевшим по делу о мошенничестве с продажей квартир в новостройках.

Как было установлено судом, фигуранты дела привлекали средства граждан якобы для строительства многоквартирного жилья. Квартиры в строящихся домах люди приобретали в 2011—2013 гг. через агентство недвижимости. В результате махинаций с документами они остались без квартир и без денег. В качестве потерпевших по делу проходили 68 дольщиков, а размер причиненного им ущерба составил 96 млн рублей. Виновными были признаны пять человек, в их числе Данил Яковенко, супруга которого Наталья Яковенко является учредителем ООО «Ивеко». В целях обеспечения компенсации ущерба суд наложил арест на имущество фигурантов дела, в том числе арестовали 19 автобетоносмесителей «Ивеко». Деньги от их продажи должны были пойти на выплаты потерпевшим.

«Судья передал это имущество в службу судебных приставов, есть постановление от 26 марта 2018 года, что эти 19 машин на бумаге наши. На бумаге мы выиграли, но тогда я не знала, что эти машины нагло угонят», — рассказала активист группы потерпевших дольщиков Светлана Жарикова.

Со слов Натальи Яковенко, автомобили присвоила группа, возглавляемая Романом Любименко и бывшим учредителем ООО «Ивеко» Олегом Пипковым. Между супругами и предпринимателем с 2015 года длится конфликт, связанный с участием бизнесмена в компаниях семьи Яковенко. 19 июня 2017 года в ходе захвата этих предприятий на улице Калинина, 1 с территории были угнаны и грузовые автомобили. Обеспечить сохранность захваченного имущества Олег Пипков якобы поручил Любименко как своему представителю.

Как рассказала Светлана Жарикова, когда потерпевшим стало известно о пропаже машин, они направили обращение в службу судебных приставов. Однако результата это не принесло. Тогда с просьбой вернуть судебным приставам захваченные автомобили она обратилась к Роману Любименко.

«Я написала ему в Фейсбуке. Это было в начале апреля 2019 года. У Любименко вышел пост о том, как он совершил благородный поступок, вернул автомобилисту потерянное на АЗС водительское удостоверение и отказался от вознаграждения. Я ему написала: «Роман, раз вы такой благородный, тогда верните наши автомобили, которые вы украли, которые по решению суда принадлежат нам». Чего я потом только ни услышала, что я никто, грязь под ногтями, что меня надо лечить», — поделилась Светлана Жарикова.

По ее словам, в переписке Любименко прямо дал ей понять, что автомобилей дольщики не увидят, при этом общение сопровождалось угрозами с его стороны.

«После этого я написала первое заявление в правоохранительные органы об угрозах, но это была еще ерунда», — сказала Светлана Жарикова.

От угроз к действию, полагает женщина, Любименко перешел после того, как потерпевшим вместе с приставами удалось найти и изъять пять из 19 похищенных им автомобилей. Пять автобетоносмесителей были обнаружены на кирпичном заводе в Усть-Лабинске. 5 августа 2019 года Светлана Жарикова вместе с представителями службы судебных приставов прибыла на предприятие.

«Мы увидели эти пять машин, двигатели были сняты, сами автомобили были заблокированы стоявшими вокруг экскаваторами. Три дня мы забирали машины, мне пришлось с адвокатом и другими потерпевшими ночевать в поле, охранять автомобили, — рассказала активист группы потерпевших.— Судебные приставы вызвали службу физической защиты. Забирали силой, увозили тягачами».

После этого, по словам Светлана Жариковой, сгорел принадлежащий ее семье автомобиль. Женщина считает, что Роман Любименко причастен к этому инциденту,

«Одну машину мне спалили, я предполагаю, что поучаствовал этот товарищ (Роман Любименко — прим. ред.), а вторую машину киркой пробили 30 января 2019 года. Подошел человек, пробил киркой, показал, что меня дальше ждет», — сказала Светлана Жарикова.

Сожженная машина Светланы Жариковой 1 Фотографии предоставлены Светланой Жариковой ©

Соженная машина Жариковой 2 Фотографии предоставлены Светланой Жариковой

Поврежденная машина Светланы Жариковой с киркой Фотографии предоставлены Светланой Жариковой

Угрозы от Романа Любименко получали и супруги Яковенко. Так, Наталья Яковенко заявляла, что с октября 2015 года Роман Любименко с неустановленными лицами неоднократно высказывал Данилу Яковенко угрозы физической расправы.

Как отметила Светлана Жарикова, все ее попытки привлечь Романа Любименко к ответственности за хищение техники и угрозы остаются безуспешными. Женщина направляла обращения в правоохранительные органы, была на личных приемах у прокурора региона и главы краевого управления СКР.

«Написала официальное заявление в СКР в Центральный аппарат, в ФСБ с просьбой помочь… Роман Любименко у нас украл имущество, которое решением суда было определено для возмещения ущерба обманутых дольщиков. Я не могу понять, почему дело не возбудили до сих пор. Видимо, за Романом стоят большие силы», — считает Светлана Жарикова.