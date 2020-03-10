Андрей Стрельцов, 10 марта 2020, 18:41 — REGNUM В Краснодаре группа обманутых дольщиков осталась без компенсации ущерба из-за хищения техники, продажа которой должна была обеспечить им возмещение ущерба. Иными словами, дольщики были обмануты дважды.
19 автобетоносмесителей, принадлежащих ООО «Ивеко», присвоила группа лиц, в числе которых был известный общественный активист с богатым криминальным прошлым Роман Любименко.
Права на эти машины в 2018 году суд передал потерпевшим по делу о мошенничестве с продажей квартир в новостройках.
Как было установлено судом, фигуранты дела привлекали средства граждан якобы для строительства многоквартирного жилья. Квартиры в строящихся домах люди приобретали в 2011—2013 гг. через агентство недвижимости. В результате махинаций с документами они остались без квартир и без денег. В качестве потерпевших по делу проходили 68 дольщиков, а размер причиненного им ущерба составил 96 млн рублей. Виновными были признаны пять человек, в их числе Данил Яковенко, супруга которого Наталья Яковенко является учредителем ООО «Ивеко». В целях обеспечения компенсации ущерба суд наложил арест на имущество фигурантов дела, в том числе арестовали 19 автобетоносмесителей «Ивеко». Деньги от их продажи должны были пойти на выплаты потерпевшим.
Со слов Натальи Яковенко, автомобили присвоила группа, возглавляемая Романом Любименко и бывшим учредителем ООО «Ивеко» Олегом Пипковым. Между супругами и предпринимателем с 2015 года длится конфликт, связанный с участием бизнесмена в компаниях семьи Яковенко. 19 июня 2017 года в ходе захвата этих предприятий на улице Калинина, 1 с территории были угнаны и грузовые автомобили. Обеспечить сохранность захваченного имущества Олег Пипков якобы поручил Любименко как своему представителю.
Как рассказала Светлана Жарикова, когда потерпевшим стало известно о пропаже машин, они направили обращение в службу судебных приставов. Однако результата это не принесло. Тогда с просьбой вернуть судебным приставам захваченные автомобили она обратилась к Роману Любименко.
По ее словам, в переписке Любименко прямо дал ей понять, что автомобилей дольщики не увидят, при этом общение сопровождалось угрозами с его стороны.
От угроз к действию, полагает женщина, Любименко перешел после того, как потерпевшим вместе с приставами удалось найти и изъять пять из 19 похищенных им автомобилей. Пять автобетоносмесителей были обнаружены на кирпичном заводе в Усть-Лабинске. 5 августа 2019 года Светлана Жарикова вместе с представителями службы судебных приставов прибыла на предприятие.
После этого, по словам Светлана Жариковой, сгорел принадлежащий ее семье автомобиль. Женщина считает, что Роман Любименко причастен к этому инциденту,
Угрозы от Романа Любименко получали и супруги Яковенко. Так, Наталья Яковенко заявляла, что с октября 2015 года Роман Любименко с неустановленными лицами неоднократно высказывал Данилу Яковенко угрозы физической расправы.
Как отметила Светлана Жарикова, все ее попытки привлечь Романа Любименко к ответственности за хищение техники и угрозы остаются безуспешными. Женщина направляла обращения в правоохранительные органы, была на личных приемах у прокурора региона и главы краевого управления СКР.