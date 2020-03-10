Благовещенск, , 09:15 — REGNUM Житель Ивановского района Приамурья предстанет перед судом за преступления, предусмотренные статьёй 159 УК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Амурской области.

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В ходе расследования преступления установлено, что в период с 2014 года по 2019 год 33-летний мужчина заключал с гражданами договора на оказание помощи в приобретении иностранных автомобилей, но, получив деньги, взятые на себя обязательства не выполнял, а деньгами распоряжался по собственному усмотрению.

«Мужчина был взят под стражу в апреле 2019 года. Обвиняемому вменяется 23 эпизода преступной деятельности. Общий ущерб составил более 12,5 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

В настоящее время дело завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновница в Оренбурге получила срок за взяточничество и мошенничество.