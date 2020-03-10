Ниамей, , 09:08 — REGNUM В результате столкновений военнослужащих Нигера с боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли восемь военнослужащих, об этом 10 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, террористы напали на военный лагерь в регионе Диффа, помимо убитых, трое военных пропали без вести. Террористы перемещались в колонне из 20 автомобилей, у них имелось тяжелое вооружение.

Сотрудники СМИ отмечают, что ответным огнем военные ликвидировали значительное количество членов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Какое именно — не сообщается.