Южно-Сахалинск, , 09:12 — REGNUM В сахалинском Корсакове автомобиль на пешеходном переходе сбил мальчика. Ребёнок госпитализирован.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, по словам очевидцев, мальчик кричал, что у него болит всё. Поэтому свидетели происшествия и виновник ДТП не рискнули самостоятельно везти его в больницу, а дождались приезда скорой помощи.

Виновник ДТП, мужчина, остался на месте происшествия. Он сказал, что не увидел ребёнка. При этом очевидцы говорят, что обзор водителю ничто не загораживало. Время также было уже светлое — примерно 07:30 утра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии, по данным ГИБДД региона, увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП.