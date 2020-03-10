Петропавловск-Камчатский, , 09:07 — REGNUM Траулер «Командор», принадлежащий рыболовецкому колхозу им. Ленина, пришёл 10 марта в авачинскую бухту на Камчатке и встал на рейде. Экипаж не может сойти на берег из-за карантина по коронавирусу — по пути следования в родной порт судно заходило в один из портов Южной Кореи.

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По данным ИА Кам 24, находиться в карантине на борту судна моряки будут до 14 марта. Затем рыболовецкий колхоз по традиции организует торжественную встречу экипажа с членами его семей.

В дирекции рыболовной компании также рассказали, что никаких признаков ОРВИ или других заболеваний у моряков «Командора» нет, а на карантин судно поставили в связи с общими международными требованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус существенно осложнил жизнь морякам по всему миру. Китайским же морякам приходится хуже всех — они теряют работу, так как многие страны закрыли для граждан КНР въезд.