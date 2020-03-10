Южно-Сахалинск, , 08:46 — REGNUM Сильная метель ожидается на Сахалине 11 марта. Коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении метеослужбы Сахалинской области.

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11 марта на Сахалине и Курилах ожидается сильный ветер до 25 м/сек, а также сильная метель. Температура воздуха повысится до 0 градусов.

Коммунальные службы островного региона приведены в повышенную готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта мощный циклон с Японского моря принесёт на Камчатку сильный снегопад и ветер до 30 м/сек, в Приморье также ожидается ветер до 20 м/сек и обильный мокрый снег или дождь.