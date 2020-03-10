Уфа, , 08:44 — REGNUM Три пассажира маршрутного автобуса пострадали во время ДТП в Уфе. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 9 марта на улице Вокзальной.

Автобус НЕФАЗ, который ехал по маршруту № 74, врезался в электрическую опору, расположенную по ходу движения. Затем он столкнулся с припаркованным автомобилем «Дэу-Нексия». В автобусе находилось 20 пассажиров.

В результате ДТП помощь врачей понадобилась трем пассажирам автобуса.

В настоящее время полицейские устанавливают причины аварии.

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