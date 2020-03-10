Луганск, 10 марта 2020, 08:39 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 10 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, с позиций ВСУ в населённом пункте Луганское по посёлку Логвиново были выпущены восемь гранат из гранатомёта СПГ. Со стороны Светлодарска украинские формирования выпустили три мины калибра 82 мм по населённому пункту Лозовое.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв посёлки Калиново-Борщеватое и Фрунзе.
Читайте также: ЛНР СЦКК: ВСУ 2 раза нарушили режим прекращения огня