Владивосток, , 08:42 — REGNUM В течение дня 10 марта, по прогнозам синоптиков, дорожная обстановка на дорогах Владивостока из-за снегопада будет только ухудшаться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД города.

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В ГИБДД настоятельно рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными в условиях непогоды. Ограничения движения введены только на спуске на улице Шефнера, все остальные дороги открыты для проезда. На участке объездной автодороги Седанка — Патрокл выставлены дополнительные наряды ДПС, которые ориентированы на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительное положение.

«В зависимости от погодных условий и состояния дорожного полотна руководством Госавтоинспекции Владивостока будет решаться вопрос об ограничении движения на проблемных участках дорог, а также о привлечении дополнительных сил и средств для обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказали в ГИБДД Владивостока.

На сложных участках дорог ведётся сметание снега, а также обработка противогололёдными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный циклон, как и прогнозировалось, пришёл во Владивосток. В дальневосточной столице идут осадки в виде мокрого снега.