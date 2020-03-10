Уагадугу, , 08:33 — REGNUM По меньшей мере 43 человека были убиты во время нападения на две деревни на севере Буркина-Фасо. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление местных властей.

По информации журналистов телерадиокомпании, в стране объявили два дня национального траура в ответ на нападение в провинции Ятенга, недалеко от границы с Мали, в воскресенье, 8 марта.

В двух деревнях, которые подверглись нападению, в основном проживают представители этноса фула.

Этот район подвержен нападениям джихадистов, а также насилию между соперничающими этническими ополченцами.

В Буркина-Фасо 750 000 человек были перемещены в результате исламистского насилия, большинство из них с начала года, отмечают репортеры.

Напомним, чтобы обеспечить защиту населения от нападений джихадистов, власти предоставляют добровольцам оружие и две недели обучения по пользованию им.