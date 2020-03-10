Ульяновск, , 08:31 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области главный бухгалтер частной компании предстала перед судом по обвинению в организации незаконной рубки леса. Ущерб оценён следствием в 12 млн рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, осенью 2019 года главный бухгалтер одного из обществ с ограниченной ответственностью ввела в заблуждение группу местных жителей в части организации заготовки древесины.

«По её поручению они неоднократно выезжали на тракторе с погрузчиком и прицепом, а также грузовом автомобиле с манипулятором на территорию Малохомутерского участкового лесничества», — говорят в прокуратуре.

Правоохранители установили, что рубка велась возле села Барышская Дурасовка — вырубались сосны, берёзы, дубы, липы и осины. Ущерб, причинённый государству, оценён в сумму более 12 млн рублей.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений с использованием служебного положения»). Суд назначил 700 тыс. рублей штрафа. Также определено взыскать причинённый ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мелекесском районе Ульяновской области бывший главный бухгалтер муниципального предприятия признана виновной в хищении средств населения, собранных за оплату ЖКУ. Ущерб оценён следствием в 1,8 млн рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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