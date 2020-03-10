Магадан, Магаданская область, , 08:38 — REGNUM Прокуратура Хасынского района начала проверку по информации СМИ о фактах обнаружения рядом с посёлком Карамкен склада бесхозных химических реагентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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«В ходе проверки местной администрацией установлено, что химикаты относятся к веществам 2 и 3 класса опасности и используются, в том числе в энергетике, целлюлозно-бумажной промышленности и иных целях», — пояснили в прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, три года назад был обнаружен местными жителями этот склад, там в бочках и мешках с надписями «ЯД» и черепом на маркировке находятся токсичные вещества. Всего их около тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Московской области в лесу обнаружена свалка пластиковых бочек и бутылок с токсичными веществами.