Киев, , 08:31 — REGNUM На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».

В результате инцидента никто не пострадал. Журналисты издания отметили, что в 2019 году злоумышленники разбили 47 окон вагонов на общую сумму 700 тыс. гривен или около $28 тыс.

Украинские пользователи социальных сетей выразили неоднозначную позицию касательно данного происшествия: одни поддержали подобные меры, учитывая маршрут поезда, а другие негативно отреагировали на произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье пассажирский микроавтобус столкнулся с локомотивом. Пострадали шесть пассажиров автобуса.

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