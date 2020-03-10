Хайнань, Китай, , 08:37 — REGNUM Островная провинция Хайнань в Китае практически победила эпидемию коронавируса. Новые случаи заражения не фиксируются уже 19 дней.

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По данным «Хайнань Лайф», в настоящее время в больницах находятся всего три человека. 159 человек выписаны с полным выздоровлением. Всего с начала эпидемии в госпитали Хайнаня с диагнозом «коронавирус» попали 168 человек. Из них шесть человек умерли. Это преимущественно выходцы из эпицентра эпидемии, города Уханя.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Хайнань постепенно снимают карантин — заработали торговые центры, парки, магазины и кафе. Ношение масок по-прежнему обязательно.