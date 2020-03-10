Пекин, , 08:23 — REGNUM Гостиница в восточной китайской провинции Фуцзянь, рухнувшая 7 марта, строилась незаконно и не раз перестраивалась с нарушениями. Об этом заявил 10 марта на пресс-конференции замглавы китайского МЧС Шан Юн, передаёт Центральное телевидение Китая.

Заместитель министра подчеркнул, что расследование выявило нарушения техники безопасности, за которую отвечали определённые лица. Когда закончится спасательная операция, причину трагедии быстро найдут, а виновных — накажут по всей строгости закона, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшими в результате обрушения шестиэтажного отеля в китайском городе Цюаньчжоу числятся, по последним данным, 20 человек. Спасатели ищут под завалами еще десятерых человек.

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