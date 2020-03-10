Дамаск, , 08:22 — REGNUM Военные САР начали разминирование высоты Эс-Салатор, расположенной вблизи трассы Дамаск — Алеппо, передает RT.

Сообщается, что на этой высоте у террористов находилась укреплённая база, с которой они вели огневой обстрел трассы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 15 декабря 2019 года по 5 марта 2020 года силами САР освобождено 215 населённых пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо.

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