Хараре, , 08:22 — REGNUM Гражданин Таиланда самовольно покинул больницу в столице Зимбабве, Хараре, прежде чем пройти тестирование на коронавирус, несмотря на подозрение медработников о том, что у него может быть заболевание. Об этом передает государственная газете Зимбабве The Herald.

По информации журналистов издания, сбежавший пациент был объявлен в розыск. Как сообщают репортеры, ранее пациент отправился в местную больницу с симптомами респираторного заболевания, откуда был направлен в столичную больницу Уилкинса для дальнейшего обследования.

В министерстве здравоохранения Зимбабве подтвердили, что к настоящему времени в стране до сих пор не было подтвержденных случаев коронавируса. Однако теперь, в соответствии с заявлениями властей, зимбабвийские медработники готовятся к возможной вспышке коронавируса.