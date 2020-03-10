Владивосток, , 08:21 — REGNUM В Приморье продолжается эвакуация граждан России, решивших покинуть Китай из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье опровергли слухи о появлении заражённых коронавирусом в крае

Как рассказали в агентстве международного сотрудничества Приморья, за прошедшую неделю российско-китайскую границу пересекли семь граждан России. Очередная эвакуация россиян через пункт пропуска Пограничный намечена на четверг, 12 марта.

«Всего с начала эвакуационных мероприятий в страну через краевые автомобильные пункты пропуска вернулись 300 россиян», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора Приморья опровергло слухи о задержании на территории края людей, больных коронавирусом, недавно вернувшихся из поездки в Италию.