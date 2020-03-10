Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Екатеринбурге организованы надзорные мероприятия после сообщений о сходе наледи с крыши дома на женщину с детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным проверки, инцидент произошёл 9 марта в 17:00 по местному времени. В результате схода снежной глыбы, пострадала женщина, которая была доставлена в больницу.

На данный момент установлена управляющая компания, обслуживающая данный участок. Также будут установлена тяжесть причинённого вреда. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в микрорайоне Уралмаш возле дома № 55 по улице Победы. Женщина с детьми и сестрой шла по улице в тот момент, когда с крыши дома сошёл снег.

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