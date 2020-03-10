Владивосток, , 08:14 — REGNUM Информация о том, что якобы в Приморье задержаны люди, больные коронавирусом, являются ложью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

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Руководитель организации Татьяна Детковская рассказала, что у семейной пары, вернувшейся из Италии, взяты мазки, которые отправлены на исследование.

«Сообщения ряда соцсетей о том, что в краевом центре при участии сил Росгвардии задержан возможный носитель инфекции, названы выдумкой. По данным ведомства, в начале марта во Владивосток вернулась из Италии семейная пара, но они не помещены на карантин, поскольку не находились в контакте с носителями данной инфекции», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае количество погибших от коронавируса выросло до 3136 человек, всего в мире от этой инфекции погибло более четырёх тысяч человек и более 60 тысяч выздоровели.